Cortocircuito en una bodega, causa de incendio en colegio de La Conquista: PC

CULIACÁN._ Un cortocircuito al interior de una bodega habría sido la causa de un incendio este viernes en las instalaciones de un colegio privado, en el sector La Conquista.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, en un almacén aledaño a los salones había acumulación de residuos de plástico, material, inflamable y cableado, lo cual pudo desatar las llamas.

“Es un cóctel de acumulación de líquidos, flamables con mallas sintéticas con mucho hule que tienen ahí, propio de una bodega”, declaró Jesús Bill Mendoza, titular de PC Culiacán.

“En uno de los registros en la parte de los cableados, ahí posiblemente pudiera haber sido la causa un cortocircuito”.

El funcionario municipal señaló que gracias a los protocolos internos de la institución educativa, no se reportaron personas afectadas físicamente.

No obstante, señaló que hubo una negligencia de parte de la administración, ya que no sustituyeron el cableado en su debido momento.