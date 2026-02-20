Seguridad
|
Siniestro

Cortocircuito en una bodega, causa de incendio en colegio de La Conquista: PC

La dependencia señala que la institución cuenta con un almacén aledaño donde hay residuos de plástico, material inflamable y cableado que podrían haber desatado el fuego
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
20/02/2026 18:24
20/02/2026 18:24

CULIACÁN._ Un cortocircuito al interior de una bodega habría sido la causa de un incendio este viernes en las instalaciones de un colegio privado, en el sector La Conquista.

De acuerdo con Protección Civil Municipal, en un almacén aledaño a los salones había acumulación de residuos de plástico, material, inflamable y cableado, lo cual pudo desatar las llamas.

“Es un cóctel de acumulación de líquidos, flamables con mallas sintéticas con mucho hule que tienen ahí, propio de una bodega”, declaró Jesús Bill Mendoza, titular de PC Culiacán.

“En uno de los registros en la parte de los cableados, ahí posiblemente pudiera haber sido la causa un cortocircuito”.

El funcionario municipal señaló que gracias a los protocolos internos de la institución educativa, no se reportaron personas afectadas físicamente.

No obstante, señaló que hubo una negligencia de parte de la administración, ya que no sustituyeron el cableado en su debido momento.

#Siniestro
#Incendio
#Protección Civil
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube