Cortocircuito genera incendio de vehículo al norte de Mazatlán

MAZATLÁN._ Un automóvil fue consumido parcialmente por el fuego la mañana de este martes en la Avenida Carlos Canseco González, a la altura de la Colonia Francisco Villa. El incidente, provocado presuntamente por un cortocircuito en el sistema eléctrico del motor, generó una rápida movilización de los cuerpos de auxilio en la zona.

El conductor de la unidad, de color blanco, reaccionó de inmediato al percatarse del humo y las llamas, logrando orillar y estacionar el vehículo sobre la banqueta. Esta acción fue clave para contener daños mayores al resto de la unidad y a la infraestructura vial.

La emergencia movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos de Mazatlán y de la Coordinación Municipal de Protección Civil. Los rescatistas activaron los protocolos de auxilio y trabajaron para sofocar las llamas que se concentraron en la parte frontal del vehículo.

Aunque la rápida intervención de los cuerpos de emergencia controló la situación, las maniobras obligaron a reducir temporalmente la circulación vial en el carril de norte a sur de la transitada avenida, hasta que el coche siniestrado pudo ser retirado del lugar.