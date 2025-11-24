$!Cortocircuito genera incendio en vivienda en la colonia Jacarandas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio en una vivienda de la colonia Jacarandas movilizó este lunes a elementos de los cuerpos de emergencia y seguridad, quienes acudieron de inmediato para controlar la situación y recabar información sobre lo ocurrido, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con un comunicado, al llegar al sitio, elementos del Cuerpo de Bomberos actuaron para sofocar el siniestro, el cual se encontraba confinado en una de las recámaras. Gracias a la rápida respuesta, el fuego no se propagó a otras áreas de la casa.