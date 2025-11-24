$!Cortocircuito genera incendio en vivienda en la colonia Jacarandas, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un incendio en una vivienda de la colonia Jacarandas movilizó este lunes a elementos de los cuerpos de emergencia y seguridad, quienes acudieron de inmediato para controlar la situación y recabar información sobre lo ocurrido, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.
De acuerdo con un comunicado, al llegar al sitio, elementos del Cuerpo de Bomberos actuaron para sofocar el siniestro, el cual se encontraba confinado en una de las recámaras. Gracias a la rápida respuesta, el fuego no se propagó a otras áreas de la casa.
Tras las labores de remoción de escombros, se determinaron las causas del incendio, estableciendo que un cortocircuito en un contacto de la habitación originó el fuego, resultando únicamente en daños materiales.
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación Municipal de Protección Civil descartaron que el siniestro haya sido provocado por un artefacto explosivo, como circuló en redes sociales.
Asimismo, se hizo un llamado a la ciudadanía a promover la denuncia responsable a través del número de emergencias 911, permitiendo a las autoridades actuar de manera inmediata ante cualquier situación de riesgo.