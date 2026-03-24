$!Cortocircuito provoca incendio y reduce a cenizas una camioneta en el norponiente de Los Mochis

AHOME. _ Lo que apuntaba a ser una mañana de trayecto rutinario hacia el trabajo terminó en pérdida total para un empleado de la construcción, luego de que la camioneta en la que viajaba ardiera en llamas durante las primeras horas de este martes en el sector norponiente de la ciudad. El siniestro se reportó sobre el bulevar Poseidón, justo en la intersección con la calle Árbol de Hierro, dentro del fraccionamiento Jardines del Bosque. La unidad involucrada es una pickup Ford Ranger, color blanco, la cual presentó presuntamente una severa falla eléctrica en pleno movimiento.

De acuerdo a los datos, el conductor circulaba en dirección al oriente cuando notó que una densa columna de humo comenzaba a emanar de la parte delantera de su vehículo. De inmediato detuvo la marcha y, al descender, se percató de que había fuego en la zona del motor.

Aunque el afectado intentó actuar rápidamente utilizando un extintor para apagar el incendio, las llamas tomaron fuerza en cuestión de segundos, propagándose por todo el cofre y devorando rápidamente el área de la cabina, lo que volvió imposible controlar la emergencia por cuenta propia. Fue el mismo conductor quien solicitó el apoyo a través del número de emergencia 911, dónde minutos más tarde, elementos del Cuerpo de Bomberos de Los Mochis arribaron al sitio para combatir las llamas; sin embargo, a pesar de sus maniobras, la camioneta fue declarada pérdida total.

Afortunadamente, el saldo del incidente quedó solo en daños materiales, ya que el propietario resultó ileso.

Durante las labores de sofocación, agentes de la Policía Municipal y elementos de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome se encargaron de acordonar el área y desviar el tráfico vehicular para evitar otro accidente. Finalmente, los restos de la unidad fueron remolcados por una grúa hacia la pensión municipal. Este hecho resalta en medio de una preocupante estadística local, ya que en el transcurso del presente mes se han documentado al menos cuatro incidentes donde vehículos terminan envueltos en llamas.