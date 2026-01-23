$!Crece percepción de inseguridad en Mazatlán y Los Mochis; Culiacán sigue entre los más altos

En el cierre de 2025, la percepción de inseguridad en Sinaloa tuvo un incremento comparado con el trimestre anterior. Culiacán tuvo un ligero retroceso, pero sigue teniendo los registros más altos del País, mientras que en Los Mochis, aunque sigue siendo de los más bajos a nivel nacional, también tuvo un repunte. El caso más significativo ha sido el de Mazatlán, que según el Inegi, tuvo el incremento más alto en todo el País.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Inegi correspondiente al cuarto trimestre de 2025 señala que en ese período la percepción de inseguridad a nivel nacional tuvo un incremento. Del 63 por ciento de la población que al tercer trimestre dijo haberse sentido inseguro en su ciudad, tres meses después se incrementó en 63.8 por ciento. En diciembre de 2025, 63.8 por ciento de la población de 18 años y más, residente en 91 áreas urbanas de interés, consideró que era inseguro vivir en su ciudad. “Lo anterior no representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje de septiembre de 2025 (63.0 por ciento), pero sí representa un cambio estadísticamente significativo en relación con el porcentaje que se registró en diciembre de 2024 (61.7)”, señala el reporte. De acuerdo con los resultados de la encuesta, las áreas urbanas de interés con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad era inseguro fueron Uruapan, con 88.7 por ciento; Culiacán, con 88.1; Ciudad Obregón, con 88.0; Ecatepec, con 88.0 e Irapuato, con 87.3 por ciento.

En contraste, añadió, las áreas urbanas con menores porcentajes de población con percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, con 8.7 por ciento; Benito Juárez, con 14.8; Piedras Negras, con 17.3; Los Mochis, con 25.6 y San Nicolás de los Garza, con 27.5 por ciento.





En el caso de Culiacán, la variación de un trimestre a otro fue ligeramente inferior, pero sigue siendo de las ciudades donde más gente se siente insegura. Para el tercer trimestre, un 88.3 por ciento declaró haberse sentido inseguro, y tres meses después, esa proporción de la población bajó a 88.1 por ciento. En el caso de Los Mochis, aunque sigue siendo una de las ciudades donde su población se siente más segura, sí se registró un incremento de un período a otro. En septiembre, solo un 19.2 por ciento de sus habitantes dijo no sentirse seguro en su ciudad, pero esa proporción aumentó para diciembre, cuando 25.6 por ciento de la población dijo sentirse insegura. La ciudad que a nivel nacional tuvo un incremento mayor en la percepción de inseguridad fue Mazatlán, según el resultado de la encuesta.