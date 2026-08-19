$!Cristian, de 15 años, tiene una semana desaparecido en Isla de la Piedra, en Mazatlán

Cristian Patiño Quiñonez, de 15 años de edad, fue reportado como desaparecido ante las autoridades de Sinaloa, tras sumar una semana extraviado en Isla de la Piedra, en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con la Alerta Amber de la Fiscalía General del Estado, el joven fue visto por última ocasión el pasado 12 de agosto, sin que se tenga mayor información de su paradero

El menor presenta como seña particular un arete en el lóbulo derecho, pero no se especificó sobre su vestimenta.