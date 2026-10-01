Cristian Martín es localizado sano y salvo; tenía cuatro días desaparecido en Guasave

GUASAVE. _ Tras permanecer cuatro días sin conocerse su paradero, Cristian Martín “N”, de 14 años de edad, fue localizado sano y salvo, por lo que la Fiscalía General del Estado (FGE) procedió a desactivar su ficha de búsqueda la tarde de este jueves 1 de octubre.

El adolescente, residente de la comisaría de Los Ángeles del Triunfo, había sido reportado como desaparecido desde el pasado domingo 27 de septiembre. De acuerdo con los reportes oficiales, el joven salió de su domicilio ese día y, al no regresar con el paso de las horas, sus familiares acudieron ante las autoridades para interponer la denuncia formal.

Debido a que se consideraba que su integridad física podría estar en riesgo o ser víctima de la comisión de un delito, la dependencia investigadora emitió una Alerta Amber, solicitando el apoyo de la ciudadanía para agilizar su localización.

Finalmente, el organismo autónomo notificó este jueves que el menor fue ubicado con vida y en buenas condiciones de salud, permitiendo su reencuentro familiar. Hasta el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre las circunstancias ni el lugar exacto donde Cristian Martín fue encontrado.