Cruz Roja Mazatlán aclara actuación tras rescate de menor en alberca de hotel

MAZATLÁN._ Tras el caso de un menor de edad que fue rescatado de la alberca de un hotel de la Zona Dorada, la tarde del jueves, la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán aclara que actuó conforme a los protocolos de atención prehospitalaria vigentes, priorizando en todo momento la atención clínica del paciente, y asegura que su personal nunca lo declaró como fallecido.

Informó que ante la difusión de información imprecisa en un portal local respecto a la atención brindada a un paciente menor de edad, la institución emite un comunicado con el objetivo de informar a la ciudadanía de manera objetiva, responsable y transparente.

Cruz Roja señaló que personal paramédico atendió el reporte conforme a los protocolos de atención prehospitalaria vigentes, priorizando la atención clínica del paciente y actuando bajo criterios técnicos y médicos en cada una de las acciones realizadas.

Es importante precisar, dijo, que en ningún momento el personal de esta institución declaró al paciente como fallecido.

A la llegada de los paramédicos de Cruz Roja, en el lugar ya se encontraban realizando maniobras de reanimación salvavidas del hotel y personal de la Policía Acuática.

Posteriormente, los paramédicos de la institución relevaron a los primeros respondientes y continuaron con la atención correspondiente, indicó.

Durante el desarrollo de estas acciones, personal de la Policía Acuática determinó el traslado del paciente a un hospital en una ambulancia de una clínica externa, con lo cual se dio por concluida la participación del personal de Cruz Roja en la escena.

Cruz Roja también describió los hechos de manera cronológica:

1. A las 15:42 horas se recibe en caseta el reporte de un menor con antecedente de ahogamiento, notificándose a la unidad 611, ubicada en el punto Marina, la cual acude de inmediato, arribando al lugar a las 15:56 horas.

2. A la llegada del personal de Cruz Roja, se identifica la presencia de salvavidas y de la Policía Acuática, quienes se encontraban realizando maniobras de reanimación e informan que el menor habría permanecido aproximadamente 10 minutos dentro del agua previo a la llegada de nuestros paramédicos.

3. Los paramédicos de Cruz Roja relevaron a los primeros respondientes y continuaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, utilizando equipo especializado como bolsa-válvula-mascarilla, cánula orofaríngea, desfibrilador externo automático (DAE), monitor Lifepak 1000 y tanque de oxígeno, realizando ciclos adicionales de RCP conforme a los protocolos establecidos.

4. Las lecturas iniciales del DAE no mostraron en primera instancia ritmo desfibrilable, por lo que de acuerdo con los protocolos se debe de continuar con los ciclos de RCP.

5. Posteriormente, arribó al lugar personal de una clínica externa, momento en el que se indicó el traslado del paciente a dicho hospital, interrumpiéndose la atención por parte de los paramédicos de Cruz Roja y concluyendo su participación en la escena.

6. El paciente, aún en paro cardiorrespiratorio, fue trasladado en la ambulancia de la clínica externa al hospital, permaneciendo conectado al tanque de oxígeno y a otros equipos de atención prehospitalaria.

“La Cruz Roja Mexicana, Delegación Mazatlán, refrenda su compromiso con una atención prehospitalaria profesional, ética y basada en protocolos médicos, así como con una comunicación responsable y respetuosa, priorizando en todo momento la dignidad del paciente y la confianza de la comunidad. Asimismo, reiteramos que nuestro personal actuó con apego a los lineamientos institucionales y con el objetivo de brindar la mejor atención posible en una situación de alta complejidad”, recalcó.