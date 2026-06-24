Cruzó semáforos en rojo para escapar; lo capturan con motocicleta robada en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos de la Policía Municipal detuvieron en el sector norponiente de Culiacán a un joven que conducía una motocicleta con reporte vigente de despojo con violencia.

Los agentes adscritos al Escuadrón Motociclista realizaban recorridos de observación en la zona cuando detectaron al conductor a exceso de velocidad, sin casco de protección y sin placas de circulación, motivo por el cual le indicaron detener la marcha para una revisión.

El motociclista ignoró las señales de los oficiales, aceleró la velocidad e incluso cruzó un semáforo con luz roja para intentar evadir la inspección.

Tras una persecución, los policías alcanzaron al conductor y verificaron los datos de la unidad en la base de datos, la cual arrojó un reporte de despojo con violencia registrado en marzo de este año.

El conductor, identificado como Jesús “N”, de 26 años, fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades ministeriales junto con el vehículo asegurado para que se determine su situación jurídica de acuerdo con la ley.