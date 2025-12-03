Cuarto ataque armado en cuatro días contra viviendas del norte de Culiacán

Un nuevo ataque armado fue reportado la madrugada de este miércoles en el sector norte de Culiacán, marcando el cuarto incidente de este tipo en menos de una semana.

Alrededor de las 5:30 horas, sujetos armados abrieron fuego contra una vivienda ubicada sobre la calle Santa Cecilia, entre San Martín y San Pablo, y posteriormente le prendieron fuego de manera intencional.

De acuerdo con los primeros informes, los agresores utilizaron un vehículo con reporte de robo para derribar el portón de herrería e irrumpir en el domicilio, ocasionando daños materiales. Durante el ataque se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal acudieron al sitio y solicitaron el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar el incendio tras varios minutos de labores.

Se espera el arribo de personal de la Policía Estatal, agentes de Investigación y peritos para iniciar las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios que permitan esclarecer esta nueva agresión registrada en la zona.