$!Cuatro abatidos y dos policías estatales heridos deja enfrentamiento en Culiacán

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), fue durante la noche de este 12 de enero cuando los elementos policiales se movilizaron hacia el sector para atender una denuncia ciudadana, no obstante fueron atacados a tiros por sujetos armados.

Cuatro gatilleros abatidos y dos agentes preventivos lesionados fue el saldo del enfrentamiento entre civiles y elementos de la Policía Estatal Preventiva reportado la noche de este lunes en el sector Las Coloradas, en Culiacán.

En el informe refieren que la agresión comenzó desde un domicilio y que se extendió por distintas partes de la colonia, un intercambio de tiros qué culminó en la muerte de cuatro de los agresores.

En tanto, dos de los agentes fueron atendidos en el lugar luego de resultar lesionados de bala durante la confrontación. Se reporta que ambos ya fueron trasladados hacia un hospital para recibir atención médica especializada.

El hecho fue atendido por un Grupo Interinstitucional, del cual participó el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva.