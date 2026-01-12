Seguridad
|
Violencia

Cuatro abatidos y dos policías estatales heridos deja enfrentamiento en Culiacán

Los agentes preventivos se habían movilizado al sector de Las Coloradas para atender una denuncia ciudadana, no obstante fueron agredidos a tiros por sujetos armados desde un domicilio y en diferentes puntos. Dos elementos policiales resultaron heridos durante el tiroteo
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/01/2026 23:21
12/01/2026 23:21

Cuatro gatilleros abatidos y dos agentes preventivos lesionados fue el saldo del enfrentamiento entre civiles y elementos de la Policía Estatal Preventiva reportado la noche de este lunes en el sector Las Coloradas, en Culiacán.

Según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), fue durante la noche de este 12 de enero cuando los elementos policiales se movilizaron hacia el sector para atender una denuncia ciudadana, no obstante fueron atacados a tiros por sujetos armados.

$!Cuatro abatidos y dos policías estatales heridos deja enfrentamiento en Culiacán

En el informe refieren que la agresión comenzó desde un domicilio y que se extendió por distintas partes de la colonia, un intercambio de tiros qué culminó en la muerte de cuatro de los agresores.

En tanto, dos de los agentes fueron atendidos en el lugar luego de resultar lesionados de bala durante la confrontación. Se reporta que ambos ya fueron trasladados hacia un hospital para recibir atención médica especializada.

El hecho fue atendido por un Grupo Interinstitucional, del cual participó el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva.

#Violencia
#Enfrentamiento
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube