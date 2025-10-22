Cuatro detenidos tras hechos de violencia en Culiacán; dos eran menores de edad

Después de los hechos de violencia registrados la noche del martes al norte de Culiacán, las corporaciones informaron de la detención de cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, con armas y municiones.

En un comunicado, informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, implementaron un operativo que dio como resultado la detención de cuatro civiles a quienes se les aseguraron armas largas, municiones, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo vigente.

Indicó que elementos del GOES de la Policía Estatal Preventiva y el Grupo Interinstitucional desplegaron un operativo en el sector norte de la capital, con el objetivo de dar con los responsables tras los ataques armados.

Explicó en el comunicado que cuando circulaban sobre la carretera a Culiacancito, en las inmediaciones de Bacurimí, localizaron un vehículo estacionado en el que se detectaron personas armadas, por lo que se llevó a cabo su detención.

El resultado de las acciones, detalló, fue la detención de cuatro civiles, dos de ellos menores de edad, además del decomiso de un fusil calibre 5.56, tres fusiles calibre 7.62 x 39 mm, una pistola calibre 9 mm, 16 cargadores, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas, 103 dosis de hierba verde con características de la mariguana y un vehículo Toyota Corolla con reporte de robo.

Tanto los detenidos como el resto de los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes.

Indicó que con acciones como esta, los gobiernos federal y estatal reafirman su compromiso de salvaguardar la integridad de la sociedad sinaloense.

Además, reiteró el llamado a la ciudadanía para que marque oportunamente al 9-1-1 para emergencias o al 089 para realizar denuncias anónimas.