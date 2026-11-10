$!Cuatro días desaparecida: buscan a Alondra Isabela en Mazatlán

MAZATLÁN. _ La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó la Alerta Amber para la búsqueda y localización de Alondra Isabela Atondo Arellano, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el pasado 6 de noviembre en el municipio de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte, la menor salió de su domicilio ubicado en el Fraccionamiento Alborada y desde entonces se perdió todo contacto con ella. Ante el tiempo transcurrido sin noticias sobre su ubicación, los organismos de búsqueda consideran que su integridad física podría encontrarse en riesgo, al poder ser víctima de algún delito.

Alondra Isabela es de complexión delgada, tez morena y mide 1.65 metros de estatura. Tiene el cabello negro, lacio y de longitud media; sus ojos son medianos de color café, boca grande, labios gruesos y nariz recta. Como rasgos particulares que facilitan su identificación, la joven lleva brackets, tiene un lunar café claro en la parte media de la espalda y un tatuaje localizado debajo del busto en el costado izquierdo.

Al momento de su desaparición, la adolescente vestía una pijama color negro con azul marino y figuras de estrellas, una blusa café y sandalias negras.