$!Cuatro heridos, dos de la Guardia Nacional, deja balacera en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Cuatro personas, entre ellas dos agentes de la Guardia Nacional, resultaron heridas tras un ataque armado en un puesto de comida rápida en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán. Los hechos se reportaron al número de emergencias 911 cerca de las 22:30 horas de este miércoles 20 de mayo.

El lugar del ataque fue un establecimiento de venta de hamburguesas ubicado sobre la calle Dalias, casi esquina con la calle Camelia. Presuntamente, los agentes de Guardia Nacional estaban cenando en dicho puesto de comida cuando sujetos a bordo de un vehículo pasaron y dispararon contra los militares, y como consecuencia otros dos civiles resultaron lesionados.