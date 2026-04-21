$!Cuatro horas después, atienden autoridades homicidio en Bachigualato

CULIACÁN._ Más de cuatro horas después de reportarse el homicidio de un hombre dentro de una casa en la colonia Bachigualato, en Culiacán, autoridades atendieron el hecho.
Aproximadamente a las 15:00 horas de este martes 21 de abril, vecinos reportaron disparos de arma de fuego en la zona, y fueron los propios residentes quienes confirmaron el asesinato al asomarse dentro de la vivienda.
José “N”, de aproximadamente 45 años de edad, murió tendido junto a la cama de la recámara donde aparentemente veía televisión, vestido con una playera manga corta de rayas amarillas con azul y bermudas.
A pesar de los llamados al 9-1-1, las corporaciones de seguridad no se movilizaron con el argumento de que no había familiares presentes para abrir el domicilio.
Cerca de las 18:30 horas se reportó la llegada al sitio de familia del occiso, quienes nuevamente solicitaron presencia de autoridades.
Fue hasta las 19:30 horas que arribaron al lugar agentes de la Policía Municipal de Culiacán, junto con personal del Ejército Mexicano, y posteriormente peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado.