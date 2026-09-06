$!Cuatro muertos deja choque de autobús contra tráiler en la carretera libre Tepic-Mazatlán, a la altura de Rosamorada, Nayarit

El accidente se registró la madrugada de este domingo, en el kilómetro 100 de la carretera Libre Tepic-Mazatlán, en el municipio de Rosamorada.

NAYARIT._ Tres mujeres y el chofer de un autobús murieron en trágico accidente la madrugada de este domingo, en el tramo carretero a la altura de Rosamorada, donde se registró el choque de frente del autobús contra un tráiler; además se reportaron nueve pasajeros más lesionados.

Al parecer, uno de los conductores invadió el carril contrario y ocasionó la colisión de frente entre un autobús de pasajeros y un pesado tráiler.

A la llegada de los cuerpos de auxilio, lograron evacuar a los pasajeros del autobús a través de una ventanilla y con ayuda de una escalera.

Nueve personas fueron trasladadas a un hospital con lesiones de consideración y una mujer con lesiones graves fue declarada sin vida al llegar al hospital, mientras que otras dos mujeres y el chofer del autobús quedaron prensados y sin vida al interior del transporte.

La fallecida en el hospital fue identificada con el nombre de Zuleika “N”, y el chofer como José Natividad “N”, este último originario de Escuinapa, Sinaloa, de la otras dos fallecidas no se compartieron sus datos.