$!Cuatro vehículos con reporte de robo y blindaje artesanal fueron asegurados en Sanalona, Culiacán

MAZATLÁN._ Cuatro vehículos con blindaje artesanal y reporte de robo fueron encontrados abandonados y asegurados en el poblado de Sanalona, municipio de Culiacán.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en el marco de las labores de coordinación interinstitucional, personal naval efectuó el aseguramiento de estos cuatro vehículos en el estado de Sinaloa.
Lo anterior se llevó a cabo durante patrullajes de disuasión y vigilancia realizados en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el poblado de Sanalona, municipio de Culiacán, donde se localizaron cuatro vehículos en estado de abandono.
Al realizar la inspección, se detectó que los vehículos contaban con reporte de robo y blindaje artesanal. Por lo anterior, fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y el deslinde de responsabilidades.