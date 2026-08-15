$!Cuatro vehículos con reporte de robo y blindaje artesanal fueron asegurados en Sanalona, Culiacán

MAZATLÁN._ Cuatro vehículos con blindaje artesanal y reporte de robo fueron encontrados abandonados y asegurados en el poblado de Sanalona, municipio de Culiacán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y por conducto de la Cuarta Región Naval, informó que en el marco de las labores de coordinación interinstitucional, personal naval efectuó el aseguramiento de estos cuatro vehículos en el estado de Sinaloa.