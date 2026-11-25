CULIACÁN._ Una manta con mensajes que vinculan al diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Mario Zamora Gastélum, con presuntos grupos del crimen organizado en el norte de Sinaloa, fue colocada en uno de los costados del puente Miguel Hidalgo, en el centro de la capital sinaloense.

El mensaje fue colgado en la estructura que cruza la avenida Álvaro Obregón, quedando completamente visible para los automovilistas y peatones que circulaban sobre el Malecón Niños Héroes, una de las vialidades con mayor flujo vehicular en la ciudad.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido un posicionamiento oficial sobre el retiro del material ni sobre el inicio de alguna carpeta de investigación por estos hechos, y el legislador priista tampoco se ha pronunciado al respecto.

La aparición de esta manta ocurre en un momento clave para las aspiraciones políticas de Zamora Gastélum, quien en semanas recientes ha intensificado su actividad pública con miras a repetir como candidato a la Gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral de 2027, tras haber abanderado la alianza “Va por Sinaloa” (PRI-PAN-PRD) en los comicios de 2021.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Noroeste, el legislador ha manifestado abiertamente su intención de volver a competir por el Ejecutivo estatal, asegurando incluso contar con el respaldo de algunos funcionarios de Morena para dicho proyecto.

Asimismo, el panorama dentro del bloque opositor ha comenzado a tomar forma a favor del tricolor. Recientemente, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) en la entidad confirmó que será el PRI el encargado de definir a quien encabece la candidatura a la Gubernatura en una eventual alianza para 2027. Paralelamente, el propio Zamora ha sostenido acercamientos con la estructura del Partido Sinaloense (PAS) para alentar la construcción de un frente opositor amplio en el estado.