Cuerpo envuelto en plástico corresponde al dueño de tortillería privado de la libertad en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de José Manuel, propietario de una tortillería de 33 años que fue privado de la libertad la tarde del martes 11 de noviembre en la colonia Jardines del Pedregal, fue localizado sin vida la mañana de hoy, confirmaron autoridades estatales.
La víctima fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y hallada en la calle República de Guatemala, entre Obrero Mundial y Salvador Alvarado, en la colonia Nueva Vizcaya, al norte de Culiacán, un día después de su desaparición. El cuerpo se encontraba envuelto en plástico, de acuerdo con los reportes.
Josué Manuel estaba en su negocio, ubicado sobre el bulevar Constelaciones y Ámbar, cuando un grupo de sujetos armados lo sometió y lo llevó con rumbo desconocido. Tras el suceso, se emitió una ficha de búsqueda a través de la Comisión Estatal de Personas Desaparecidas.
El hallazgo se produjo luego de que vecinos de la zona reportaran a las autoridades un bulto con apariencia humana. Efectivos en el lugar confirmaron que la víctima estaba sin vida y fue trasladada al Servicio Médico Forense (Semefo), donde sus familiares realizaron el reconocimiento.