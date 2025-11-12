Cuerpo envuelto en plástico corresponde al dueño de tortillería privado de la libertad en Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de José Manuel, propietario de una tortillería de 33 años que fue privado de la libertad la tarde del martes 11 de noviembre en la colonia Jardines del Pedregal, fue localizado sin vida la mañana de hoy, confirmaron autoridades estatales.

La víctima fue identificada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y hallada en la calle República de Guatemala, entre Obrero Mundial y Salvador Alvarado, en la colonia Nueva Vizcaya, al norte de Culiacán, un día después de su desaparición. El cuerpo se encontraba envuelto en plástico, de acuerdo con los reportes.