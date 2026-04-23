$!Cuerpo envuelto en plástico es localizado en la carretera a Imala, al oriente de Culiacán

CULIACÁN. _ El cuerpo de un hombre asesinado fue localizado la tarde de este jueves 23 de abril abandonado a un costado de la carretera que conduce a la sindicatura de Imala, al oriente del municipio de Culiacán. El reporte se registró alrededor de las 13:30 horas, a la altura de la comunidad Los Colgados, en una zona cercana al poblado Los Agaves.

De acuerdo con los primeros informes, fueron familiares de la víctima quienes arribaron al sitio lo reconocieron como Christian Manuel, de 43 años de edad, vecino de la colonia Miguel Hidalgo. La víctima habría sido privada de su libertad desde la tarde del miércoles 22 de abril.

Tras la llamada al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y confirmaron la presencia del cadáver. La víctima se encontraba totalmente envuelta en plástico negro, por lo que no fue posible establecer de inmediato sus características físicas.

Los militares acordonaron un perímetro para preservar la escena y evitar la alteración de indicios. Se espera la llegada de peritos y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes realizarán las diligencias correspondientes.