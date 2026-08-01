Cuerpo hallado bajo el puente Aquiles Serdán, en Culiacán, era de joven con ficha de búsqueda

Como Julio César “N”, de 21 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el 20 de julio tras salir de su trabajo en la colonia Chapultepec, fue identificada la persona localizada sin vida el pasado 24 de julio bajo el puente Aquiles Serdán, en el Malecón Viejo de Culiacán.

De acuerdo con la información, el joven perdió contacto con su familia luego de salir de trabajar, por lo que días después fue emitida una ficha de búsqueda para dar con su paradero.

El 24 de julio, autoridades localizaron un cuerpo envuelto en bolsas de plástico negras y sujetado con cinta sobre la banqueta del carril de oriente a poniente del puente Aquiles Serdán, a la altura de la rampa que conecta con el Malecón Viejo, frente a las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Sinaloa.

Debido al avanzado estado de descomposición, en ese momento no fue posible establecer la identidad de la víctima.

Este sábado, la Fiscalía General del Estado confirmó, mediante pruebas de ADN, que el cuerpo correspondía a Julio César “N”.