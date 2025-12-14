$!Cuerpos de Bomberos de Sinaloa impulsan la campaña ‘Festeja Seguro’ durante el Operativo Guadalupe-Reyes

Entre las principales recomendaciones, los cuerpos de Bomberos exhortan a la ciudadanía a extremar cuidados en la instalación de pinos navideños.

De acuerdo con un comunicado, la campaña tiene como finalidad concientizar a la población sobre la importancia de celebrar de manera responsable, mediante la difusión de recomendaciones que permitan prevenir incendios, accidentes y lesiones durante las fiestas navideñas y de fin de año.

CULIACÁN.- Con el objetivo de fortalecer la prevención de riesgos durante la temporada decembrina, los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sinaloa, en coordinación con el Instituto Estatal de Protección Civil, impulsan la campaña “Festeja Seguro”, como parte de las acciones del Operativo Guadalupe-Reyes, por instrucción del Gobernador Rubén Rocha Moya.

Recomendaciones para evitar tragedias

En el caso de los pinos naturales, se recomienda verificar que cuenten con la tarjeta amarilla en la base, la cual certifica que han sido tratados con retardante al fuego, lo que permite una combustión más lenta y una extinción más rápida en caso de incendio.

Para los pinos artificiales, ya sean metálicos o de plástico, se aconseja no enredar luces navideñas directamente sobre su estructura, ya que la transferencia de energía eléctrica o el aumento de temperatura pueden generar un incendio.

Se recomienda colocar el árbol en un lugar seguro que no obstruya salidas de emergencia, mantenerlo fuera del alcance de mascotas y asegurar su estabilidad para evitar caídas o accidentes.

En cuanto al uso de pirotecnia, los cuerpos de Bomberos hacen un llamado firme a la población a no utilizar ni comprar este tipo de artefactos, ya que representan un alto riesgo de quemaduras, incendios y lesiones, además de provocar daños auditivos en niñas, niños, personas adultas y animales de compañía. La prevención comienza evitando su adquisición y uso durante las celebraciones.

De igual forma, se exhorta a la población a revisar las instalaciones eléctricas, evitar colocar extensiones sobre áreas con pasto seco o materiales inflamables, y procurar que no excedan los 22 metros de longitud, a fin de prevenir sobrecalentamientos.

Los Cuerpos de Bomberos del Estado de Sinaloa reiteraron que se mantienen trabajando de manera coordinada durante el Operativo Guadalupe-Reyes para salvaguardar la integridad de las familias sinaloenses, e invitaron a la ciudadanía a sumarse a estas acciones preventivas.

Con la campaña “Festeja Seguro”, los cuerpos de Bomberos refrendan su compromiso con la seguridad de la población y hacen un llamado a disfrutar de las fiestas decembrinas con responsabilidad.