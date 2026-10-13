$!Culiacán activa Centro de Operación de Emergencias ante posible llegada del huracán Simon

CULIACAN. _ Autoridades de los tres órdenes de gobierno instalaron el Centro de Operación de Emergencias (COE) en Culiacán, ante la posible llegada del huracán Simón al sur de Sinaloa. El COE, ubicado en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) coordinará las acciones de respuesta. Protección Civil Municipal, con supervisión estatal, trabajará junto a la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y las policías Estatal y Municipal. También participan corporaciones de auxilio como Cruz Roja, Bomberos, Bomberos Veteranos y cuerpos voluntarios. El Centro de Operación de Emergencias exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada mediante canales oficiales y a atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil para su seguridad, indicaron sus integrantes.

De ser necesario, las policías Municipal y Estatal brindarán apoyo a la población. Sus labores incluirán atención, auxilio y seguridad tanto en la ciudad como en las sindicaturas. A estas acciones se sumará la participación de distintas áreas de servicios municipales. Entre ellas se encuentran el DIF Municipal, Alumbrado Público, Parques y Jardines y JAPAC, para atender las necesidades que se presenten. La Secretaría de la Defensa Nacional podría implementar el Plan DN-III-E, de acuerdo con las necesidades de atención y los protocolos correspondientes. Cruz Roja y las corporaciones de Bomberos dispondrán de personal y recursos operativos para responder ante posibles emergencias. Contarán con paramédicos, ambulancias y, en el caso de Bomberos, personal especializado para rescate acuático. En materia de movilidad, la Unidad de Vialidad y Tránsito Municipal coordinará con las autoridades. Implementará, si es necesario, cierres preventivos y medidas de circulación para reducir riesgos y facilitar la atención de emergencias.