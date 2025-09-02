Culiacán, foco de violencia: 48 policías asesinados en Sinaloa en menos de un año

CULIACÁN. _ Un total de 48 agentes policiales han sido asesinados en Sinaloa en el contexto de una escalada de violencia vinculada a enfrentamientos entre facciones del Cártel de Sinaloa. La ola de ataques contra elementos de seguridad se ha intensificado desde el 9 de septiembre de 2024, cuando estalló una pugna interna entre grupos antagónicos del crimen organizado.

Los ataques se han concentrado principalmente en Culiacán, considerado el epicentro de esta crisis, aunque también se han registrado hechos violentos en otros municipios, afectando a corporaciones de seguridad municipal, estatal y federal. En varios casos, las agresiones han cobrado la vida de personas ajenas al conflicto.

El caso más reciente ocurrió el pasado lunes 1 de septiembre, cuando un agente activo del Escuadrón Motorizado de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), identificado como José Luis “N”, de 42 años, fue asesinado a balazos al llegar a su domicilio en el fraccionamiento Villa Bonita, al sur de Culiacán. Según testigos, fue interceptado por un grupo de civiles armados. El modus operandi coincide con otros homicidios cometidos contra policías en el contexto de esta guerra interna.

Apenas diez días antes, el 21 de agosto, otro agente de la SSPyTM fue ejecutado mientras conducía su vehículo particular frente a la preparatoria Emiliano Zapata, en el sector de Ciudad Universitaria. Las agresiones contra policías han ocurrido tanto en horas de servicio como durante sus turnos de descanso o tras concluir sus labores.

De acuerdo con datos de la organización civil Causa Común, hasta julio de 2025, Sinaloa encabezaba la lista nacional de asesinatos de policías, con 33 casos. Sin embargo, para el 21 de agosto la cifra ya se había elevado a 48.

Este conteo no incluye a elementos de las Fuerzas Armadas, Ejército Mexicano, Marina y Guardia Nacional, debido a la limitada información que estas instituciones reportan sobre bajas en el marco de sus operaciones en la entidad.