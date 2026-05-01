$!Culiacán: intentan quemar casa con familia adentro tras irrupción armada

CULIACÁN. _ Un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en un domicilio ubicado en la privada Arco Santo, en el sector El Barrio, en Culiacán. Los agresores utilizaron un vehículo para derribar el acceso e intentaron incendiar la vivienda, mientras una mujer y sus hijos se encontraban en el interior.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Costilla y Volcán de Colima, lo que generó un reporte inmediato al número de emergencias 911.

De acuerdo con los primeros informes, los agresores impactaron un automóvil Nissan Sentra de modelo antiguo contra el portón de la propiedad para forzar la entrada.