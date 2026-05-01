$!Culiacán: intentan quemar casa con familia adentro tras irrupción armada

CULIACÁN. _ Un grupo de hombres armados irrumpió violentamente en un domicilio ubicado en la privada Arco Santo, en el sector El Barrio, en Culiacán. Los agresores utilizaron un vehículo para derribar el acceso e intentaron incendiar la vivienda, mientras una mujer y sus hijos se encontraban en el interior.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Costilla y Volcán de Colima, lo que generó un reporte inmediato al número de emergencias 911.
De acuerdo con los primeros informes, los agresores impactaron un automóvil Nissan Sentra de modelo antiguo contra el portón de la propiedad para forzar la entrada.
Tras el impacto, prendieron fuego a la unidad; sin embargo, las llamas no lograron propagarse gracias a la oportuna intervención del H. Cuerpo de Bomberos, que controló el incendio antes de que alcanzara la estructura principal.
Al lugar acudieron elementos de Bomberos, agentes de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a los residentes, quienes presentaron crisis nerviosa tras la agresión. No se reportaron personas con lesiones físicas.
En el sitio quedó el vehículo sedán incrustado en la cochera, así como una camioneta Hyundai Tucson que presentó daños por fuego en la parte posterior.
Hasta el momento, las autoridades de seguridad no han informado sobre personas detenidas por estos hechos.