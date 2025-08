$!Culiacán militarizada: vigilancia que no da paz

A casi once meses del inicio de esta etapa de violencia, el saldo es ambiguo. Miles de elementos federales patrullan Culiacán, pero el miedo no se ha ido. Los ciudadanos, entre retenes y revisiones, comienzan a preguntarse si entregar parte de su libertad realmente les traerá la paz que tanto anhelan.

La vida cotidiana se ajusta al paso lento de los convoyes y al temor de ser detenido sin motivo. Para algunos, como Gregorio, comerciante del centro, el despliegue no representa un cambio real: “Al final de cuentas no sirve de mucho porque el volumen no erradica eso. Aquí se han puesto cien militares y allá por la Ángel Flores están matando a uno”, dice mientras observa un retén improvisado.