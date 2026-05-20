Culiacán suma 22 ataques armados y vandalismo contra viviendas y comercios en 20 días de mayo

CULIACÁN. _ En apenas 20 días de mayo, Culiacán acumula al menos 22 ataques armados y actos de vandalismo contra viviendas, negocios e inmuebles distribuidos en distintos sectores de la ciudad, en una escalada de hechos violentos que ha dejado daños materiales, incendios intencionados y escenas cada vez más agresivas. De acuerdo con un recuento realizado con reportes periodísticos y hechos documentados por Noroeste, entre el 1 y el 18 de mayo, el sector sur de la ciudad es el que más se han concentrado con al menos ocho casos en colonias como Plutarco Elías Calles, Prados del Sur, Laureles Pinos, Salvador Alvarado, e Industrial El Palmito. Tan solo en la colonia Industrial El Palmito se registraron dos ataques armados la noche del 12 de mayo, donde civiles dispararon contra una vivienda y varios locales comerciales, además de incendiar una góndola y una camioneta tras impactarlas contra los inmuebles. En contraste, el sector poniente apenas suma un caso documentado, ocurrido el 18 de mayo en la colonia Girasol, mientras que el sector norte acumula cuatro hechos violentos, incluyendo ataques en Portafe, Stanza Cantabria, Lombardo Toledano y Los Almendros.

Uno de los atentados más recientes ocurrió precisamente en Los Almendros, en el sector Issstesin, donde un grupo armado utilizó un vehículo para derribar parcialmente la cochera de una vivienda antes de abrir fuego contra el inmueble e incendiar la unidad utilizada en el ataque. El sector centro también ha sido escenario constante de este tipo de agresiones, con al menos cinco hechos registrados. Entre ellos destaca el incendio provocado en un casino del Desarrollo Urbano Tres Ríos el pasado 4 de mayo.

Ese establecimiento ya había sido baleado días antes y posteriormente fue atacado nuevamente cuando sujetos arrojaron un presunto artefacto explosivo que provocó un incendio. El hecho dejó tres personas lesionadas y obligó a evacuar a decenas de empleados. Otro de los casos que generó mayor impacto ocurrió el 9 de mayo en la colonia Las Quintas, donde fue atacada a balazos una vivienda propiedad del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

La fachada del inmueble presentó múltiples impactos de bala y daños en cristales, mientras que en el sitio fueron encontrados cerca de 100 casquillos percutidos. El atentado ocurrió días después de que Rocha Moya solicitara licencia temporal como Gobernador de Sinaloa.

En la Jorge Almada, otro de los puntos céntricos afectados, civiles armados atacaron a balazos un negocio de préstamos y presuntamente intentaron incendiarlo el pasado 17 de mayo. Aunque no hubo personas heridas de bala, trabajadores sufrieron crisis nerviosa y lesiones menores por cristales rotos.

El sector oriente, por su parte, registra cuatro casos, entre ellos el ocurrido en la Privada Arco Santo, en el sector El Barrio, durante el primer día del mes.

Además del patrón de ataques a fachadas y disparos directos contra inmuebles, en varios hechos recientes los responsables han utilizado vehículos para impactar portones y posteriormente incendiar las unidades, provocando daños mayores y escenas de fuego visibles a varios metros de distancia.

Cabe señalar que, de enero a la fecha, un total de 52 inmuebles han sido atacados a balazos o incendiados de manera intencional en Culiacán y Mazatlán; de estos hechos, 49 se han registrado en la capital sinaloense.