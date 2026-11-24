ROSARIO._ A más de 24 horas de la volcadura de una pipa cargada con diésel, la autopista Tepic-Mazatlán permanece cerrada a la circulación en ambos sentidos, a la altura de El Rosario. El cierre ha provocado que el flujo vehicular se desvíe hacia la carretera libre México 15, mientras automovilistas esperan que se restablezca el tránsito por la vía de cuota.

A través de su página oficial, la administración de la autopista informó que la circulación permanece interrumpida en el kilómetro 189+350, debido a un incidente, aunque no proporcionó mayores detalles. “CIERRE TOTAL DE CIRCULACIÓN... Derivado de un incidente, se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos en el Km 189+350”, se puede leer en el aviso. De acuerdo con información que trascendió, el cierre comenzó el lunes 23 de noviembre, luego de que una pipa cargada con diésel volcara en ese punto de la autopista.

Hasta la mañana de este martes 24 de noviembre, la vía continuaba cerrada y sin un tiempo estimado para su reapertura.