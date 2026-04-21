$!Cumple Tomás de Jesús 39 días desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tomás de Jesús Lejarza Díaz, de 23 años, cumplió 39 días de desaparecido en Mazatlán, luego de que la tarde del pasado viernes 13 de marzo fue visto por última vez en el fraccionamiento Sábalo Country.

Hasta el momento se desconoce su paradero actual y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa llamó a la ciudadanía a ayudar en su localización.

Tomás de Jesús mide 1.80 metros y es de tez morena clara, complexión robusta y cara redonda.