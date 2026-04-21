$!Cumple Tomás de Jesús 39 días desaparecido en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tomás de Jesús Lejarza Díaz, de 23 años, cumplió 39 días de desaparecido en Mazatlán, luego de que la tarde del pasado viernes 13 de marzo fue visto por última vez en el fraccionamiento Sábalo Country.
Hasta el momento se desconoce su paradero actual y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa llamó a la ciudadanía a ayudar en su localización.
Tomás de Jesús mide 1.80 metros y es de tez morena clara, complexión robusta y cara redonda.
Entre sus características, también posee ojos chicos café oscuros, nariz mediana; cabello lacio, corto y negro; frente amplia, boca pequeña, labios gruesos y cejas pobladas.
La última vez que se le vio portaba una playera blanca, talla grande; short playero de diversos colores marca Quick Silver y tenis negros marca Nike.
Como señas particulares, cuenta con una cicatriz ubicada en la frente de aproximadamente 4 centímetros, sin tatuajes.
Si tienes información referente a esta persona, favor de llamar al teléfono 669 327 8424 o escribir al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx.