$!Cumple tres días desaparecida Nancy Karenia en Navolato; urgen a su localización

NAVOLATO. _ Al cumplirse tres días sin noticias sobre su paradero, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa mantiene activa la Alerta Amber para localizar a la adolescente Nancy Karenia Anguamea Vázquez, de 16 años de edad, quien desapareció el pasado 9 de febrero en la cabecera municipal de Navolato.

La ausencia de la menor fue reportada formalmente ante las autoridades este miércoles, tras transcurrir 48 horas sin contacto con ella. Según el reporte, Nancy Karenia fue vista por última vez en un domicilio de la colonia Rincón de Navolato; desde entonces, se desconoce su ubicación, lo que ha generado preocupación entre sus allegados ante el riesgo de que su integridad física se encuentre comprometida.

Con tres días transcurridos desde el último avistamiento, la ficha técnica de búsqueda destaca que la joven tiene una estatura de 1.70 metros, es de complexión mediana, tez clara y cabello largo lacio color negro. La última vez que se le vio vestía blusa y gabardina negras, pantalón café y botines negros.