Cumplimentan orden de aprehensión en Guasave contra presunto homicida

Autoridades estatales cumplimentaron una orden de aprehensión contra Álvaro “N”, de 59 años, señalado por su presunta participación en el delito de homicidio calificado, bajo las agravantes de premeditación y ventaja.

La detención se llevó a cabo en el Ejido Río Presidio, perteneciente a la comunidad de El Tajito, en el municipio de Guasave, durante un operativo efectuado por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) Zona Norte.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que la acción judicial fue realizada por personal de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) como resultado de una investigación relacionada con un hecho violento ocurrido en 2016 en la ciudad de Culiacán.

De acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación, el crimen se registró el 18 de junio de ese año en la colonia Pemex, donde la víctima fue atacada con un arma de fuego, sufriendo lesiones que derivaron en su fallecimiento.

Una vez detenido, Álvaro “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que dará seguimiento al proceso legal para determinar su situación jurídica.