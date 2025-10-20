$!Custodios del penal de Aguaruto protestan por traslados a otros centros penitenciarios

CULIACÁN. _ Un grupo de custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto realizó una manifestación la mañana de este lunes para expresar su inconformidad ante cambios de adscripción ordenados por autoridades penitenciarias.

De acuerdo con los manifestantes, los oficios de comisión establecen su reubicación a los centros penitenciarios de El Castillo, en Mazatlán, y Goros II, en Ahome, sin especificar fecha de retorno ni mayor explicación sobre las razones de la medida.

Los custodios consideran estos traslados como decisiones unilaterales y señalaron que fueron notificados de forma repentina, sin previo aviso.