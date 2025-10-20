$!Custodios del penal de Aguaruto protestan por traslados a otros centros penitenciarios

CULIACÁN. _ Un grupo de custodios del Centro Penitenciario de Aguaruto realizó una manifestación la mañana de este lunes para expresar su inconformidad ante cambios de adscripción ordenados por autoridades penitenciarias.
De acuerdo con los manifestantes, los oficios de comisión establecen su reubicación a los centros penitenciarios de El Castillo, en Mazatlán, y Goros II, en Ahome, sin especificar fecha de retorno ni mayor explicación sobre las razones de la medida.
Los custodios consideran estos traslados como decisiones unilaterales y señalaron que fueron notificados de forma repentina, sin previo aviso.
Trascendió de forma extraoficial que los movimientos podrían estar relacionados con recientes hallazgos de objetos prohibidos en el penal de Aguaruto, lo que habría motivado una revisión interna por parte de las autoridades de seguridad.
Sin embargo, hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido un posicionamiento oficial sobre la manifestación ni sobre los posibles motivos detrás de los cambios de adscripción del personal.
Cabe señalar que, durante la manifestación del personal de custodia, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reportó el deceso de un reo en uno de los módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto.