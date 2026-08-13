Dan 10 años de prisión a hombre por despojar a conductor de su auto en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre identificado como Rogelio “N” pasará 10 años en prisión tras ser hallado culpable del delito de robo de vehículo calificado, cometido mediante el uso de arma de fuego para intimidar a la víctima en Culiacán.

El Juez emitió la sentencia a través de un procedimiento abreviado, en el que se le impuso además una multa económica de 39 mil 599 pesos y el pago de 3 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Los hechos registrados en la causa penal sucedieron el 4 de febrero de 2025 en la capital del estado. En esa fecha, el hoy sentenciado amagó con un arma a la víctima para obligarla a descender de su automóvil y exigirle las llaves.

Durante el atraco se generó un altercado en el que Rogelio “N” resultó lesionado, razón por la cual fue trasladado para recibir atención médica previa a la resolución de su proceso penal.