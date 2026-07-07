Dan 13 años de prisión a dos hombres por intento de secuestro de una menor, en Culiacán

CULIACÁN. _ Cándido y Jesús Osvaldo “N” fueron sentenciados a 13 años y 16 días de prisión por tratar de secuestrar a una menor de edad que salía de la escuela, en hechos ocurridos en 2014, en Culiacán.

Según la información difundida, ambos sujetos interceptaron a la joven afuera de una escuela privada al sur de la ciudad, el 23 de septiembre de 2014, con la intención de privarla de su libertad y pedir dinero por su rescate.

Sin embargo, la joven forcejeó y pidió auxilio, lo cual alertó a padres de familia que estaban presentes, e impidió que se consumara el rapto.

Luego de desarrollar las indagatorias, ambos hombres fueron detenidos y enjuiciados por secuestro agravado en grado de tentativa y robo agravado en lugar cerrado, mediante el uso de un objeto para intimidar a la víctima.

Tras la investigación y acusación de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), fueron presentados ante un Juez, quien les impuso a cada uno de los sentenciados 13 años y 16 días de prisión, así como una multa individual por 51 mil 653 pesos.