Dan 14 años de prisión a Hugolino por intento de homicidio en Culiacán hace 4 años

CULIACÁN._ Un Juez de Control sentenció a 14 años y 8 meses de prisión a Hugolino “N”, tras ser declarado culpable de un intento de homicidio con arma blanca en Culiacán, en 2022.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, el acusado agredió a su víctima afuera de una plaza comercial de la ciudad el 28 de septiembre de dicho año.

La persona ofendida logró sobrevivir, ya que pudo frenar la agresión para posteriormente ser llevada a un hospital de Culiacán.

En tanto, Hugolino quedó bajo investigación por homicidio calificado al haberse cometido con premeditación en grado de tentativa.

Mediante procedimiento abreviado, la defensa del acusado y el Ministerio Público acordaron una sentencia de 14 años y 8 meses de prisión, misma que fue avalada por la autoridad judicial.