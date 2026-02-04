Dan 14 años de prisión a un hombre por violación a una menor de edad en Guamúchil

SALVADOR ALVARADO. _ Un juez de control penal sentenció a 14 años de prisión a Rolando “N”, al ser declarado responsable del delito de violación equiparada contra una menor de edad, en Guamúchil, municipio de Salvador Alvarado.

A través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, la Fiscalía General del Estado acusó al hombre por hechos ocurridos entre junio y julio de 2017.

Además de la pena de cárcel, el tribunal determinó como sanción el pago de 98 mil 137 pesos por concepto de daño moral, en favor de la víctima.

En cuanto a la reparación del daño material y psicológico, esta será precisada en la etapa de ejecución de la pena, conforme a derecho.