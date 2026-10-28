Dan 16 años de prisión a Andrick por intento de homicidio en la Loma de Rodriguera, en Culiacán

CULIACÁN. _ Un joven de 21 años de edad, identificado como Andrick “N”, fue condenado a 16 años y ocho meses de prisión al ser declarado culpable de un intento de homicidio, en Culiacán.

De acuerdo la investigación de Fiscalía General del Estado, el joven agredió a tiros a una persona el 24 de octubre de 2025 en la Loma de Rodriguera.

La víctima recibió atención médica y logró sobrevivir al ataque, y el 13 de noviembre fue detenido el ahora culpable por agentes de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA).

El Ministerio Público lo acusó de homicidio calificado en grado de tentativa, y a través del procedimiento abreviado, una Jueza estableció la culpabilidad y pena de cárcel.