Dan 19 años de cárcel al autor material del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez

CULIACÁN. _ Fue sentenciado a 19 años de prisión Samuel Rodolfo “N”, declarado como responsable del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que una Jueza de Control, a través de procedimiento abreviado, lo declaró culpable por homicidio calificado, por hechos del 4 de mayo de 2022.
De acuerdo con los hechos atribuidos a Samuel Rodolfo, ese día, junto con otra persona, agredieron a golpes y dispararon contra Luis Enrique Ramírez, hasta provocarle la muerte.
El cuerpo del periodista fue encontrado el día 5 de mayo de 2022, en la cajuela de un vehículo abandonado sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, con signos de violencia y envuelto en plásticos negros.
Aunado a la pena de cárcel, se le impuso una multa económica por 486 mil 873 pesos con motivo de reparación del daño.
Samuel Rodolfo fue detenido el 16 de diciembre de 2023 en Culiacán, tras ser buscado por más de un año por autoridades sinaloenses.
Las investigaciones permitieron dar con su identidad y paradero a través del rastreo de cuentas falsas de Facebook, y créditos de vales registrados con su número de teléfono, el mismo que utilizó al momento de cometer el crimen.