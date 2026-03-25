Dan 19 años de cárcel al autor material del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez

CULIACÁN. _ Fue sentenciado a 19 años de prisión Samuel Rodolfo “N”, declarado como responsable del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos.

La Fiscalía General del Estado dio a conocer que una Jueza de Control, a través de procedimiento abreviado, lo declaró culpable por homicidio calificado, por hechos del 4 de mayo de 2022.