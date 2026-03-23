Dan 20 años de cárcel a hombre por abuso sexual agravado contra menor en Culiacán

CULIACÁN. _ Tras ser declarado culpable de abuso sexual agravado, un hombre identificado como Genaro “N” recibió una condena de 20 años de prisión, informó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La resolución fue dictada por una Juez durante una audiencia de procedimiento abreviado, luego de que se acreditaran los hechos ocurridos el 22 de agosto de 2024 en un domicilio de esta ciudad.

Según las investigaciones de la Agencia Especializada en Delitos Sexuales, el hoy sentenciado realizó actos de índole sexual contra la víctima, con quien mantenía un parentesco por afinidad al ser el concubino de su madre.

Las indagatorias ministeriales establecieron que estas conductas no fueron aisladas, pues se registraron antecedentes desde el mes de julio del mismo año.

Además de la pena privativa de la libertad, la autoridad judicial impuso al sentenciado el pago de 16 mil 800 pesos por concepto de reparación del daño psicológico y moral, así como una multa económica de 21 mil 714 pesos.