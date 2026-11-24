Medardo y Juan “N” fueron sentenciados a 20 años y cinco meses de prisión, tras ser culpables de portar armas, cartuchos y artefactos explosivos improvisados en La Cruz, cabecera municipal de Elota.

Ambos sujetos habían sido aprehedidos en febrero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una vez que estos agentes los vieron salir de una casa por la calle Venustiano Carranza.