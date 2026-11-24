Medardo y Juan “N” fueron sentenciados a 20 años y cinco meses de prisión, tras ser culpables de portar armas, cartuchos y artefactos explosivos improvisados en La Cruz, cabecera municipal de Elota.
Ambos sujetos habían sido aprehedidos en febrero pasado por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), una vez que estos agentes los vieron salir de una casa por la calle Venustiano Carranza.
Pese a que intentaron fugarse, fueron alcanzados y les decomisaron tres armas de fuego tipo fusil, mil 900 cartuchos, 35 cargadores, tres explosivos de fabricación casera, tres chalecos tácticos y dos teléfonos celulares.
Luego de ser presentados ante un Juez federal, la Fiscalía General de la República (FGR) los acusó formalmente y, mediante procedimiento abreviado, se dictó sentencia.
El juez de Distrito emitió sentencia condenatoria de 20 años cinco meses de prisión.