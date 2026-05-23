Dan 21 y 14 años de prisión a dos hombres por delitos sexuales y narcomenudeo en Salvador Alvarado

Autoridades de justicia en Sinaloa condenaron a 21 y 14 años de prisión a Jesús y Sergio “N”, dos hombres declarados culpables tanto por delitos sexuales, como por narcomenudeo contra menores de edad, en el municipio de Salvador Alvarado.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, los halló como responsables de crímenes cometidos contra dos menores de edad en septiembre de 2022.

De acuerdo con la investigación ministerial, en esa fecha, ambos sujetos proporcionaron drogas a las víctimas, para facilitar la comisión de crímenes de índole sexual.

Por esto, tanto Jesús como Sergio “N” fueron imputados por violación equiparada, violación equiparada agravada por cometerse con violencia, así como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de suministro gratuito de narcóticos.

Jesús “N” fue condenado a 14 años de prisión, además del pago de 12 mil pesos por concepto de daño psicológico y 8 mil 836 pesos por reparación del daño moral a favor de la víctima.

Por su parte, Sergio “N” fue sentenciado a 21 años de prisión, así como al pago de 12 mil pesos por concepto de daño psicológico y 8 mil 836 pesos por concepto de reparación del daño moral.