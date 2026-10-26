Dan 22 años de prisión a Ezequiel y Sergio por feminicidio de adolescentes en Costa Rica, en Culiacán

Dos hombres, identificados como Ezequiel y Sergio “N”, fueron declarados culpables y sentenciados a 22 años de prisión por el feminicidio de dos adolescentes ocurrido en 2020, en la sindicatura de Costa Rica, en Culiacán.

Ambos sujetos fueron condenados por feminicidio mediante procedimiento abreviado, y además deberán pagar 623 mil 493 pesos por reparación del daño, divididos entre 616 mil 100 pesos de indemnización por muerte y siete mil 393 pesos por gastos funerarios.