Dan 24 años de prisión a hombre por intento de homicidio en Villa Juárez, Navolato

Un hombre llamado Jesús Alan “N” fue sentenciado a 24 años de prisión tras ser declarado culpable de un intento de homicidio ocurrido hace cinco años en la sindicatura de Villa Juárez, en Navolato.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos imputados pasaron el 12 de mayo de 2021, fecha en que Jesús Alan atacó con una arma blanca a su víctima y le provocó heridas de gravedad.

La persona pudo sobrevivir al ataque tras recibir atención médica, mientras que el responsable fue declarado culpable por homicidio calificado con premeditación y ventaja en grado de tentativa.

Además de la pena de cárcel, la juez impuso el pago de 14 mil pesos por reparación del daño psicológico y 179 mil 240 pesos por concepto de daño moral.