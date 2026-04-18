Dan 25 años de prisión a hombre por violación contra menor de edad, en Culiacán

Un Juez de Control sentenció a 25 años de prisión a Jorge Alberto “N”, declarado culpable por el delito de violación equiparada, contra una menor de edad.

Según la investigación de las autoridades, el 10 de octubre de 2023, el ahora culpable realizó actos de índole sexual en contra de una adolescente de 14 años de edad.

Las indagatorias estuvieron a cargo de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, región centro.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial también condenó a un pago de 21 mil pesos por reparación del daño psicológico, y 103 mil 740 pesos por reparación del daño moral.