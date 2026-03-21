Dan 30 años de prisión a hombre por agresión sexual a una menor en Ahome

Fue sentenciado a 30 años, 8 meses y 9 días de prisión Martín “N”, un hombre declarado culpable de violación equiparada agravada en razón de parentesco, contra una menor de edad, en el municipio de Ahome.

Los hechos, conforme a la acusación y veredicto, fueron cometidos entre noviembre de 2020 y junio de 2024, periodo en el que realizó en diversas ocasiones actos de índole sexual contra la víctima.

La Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Sexuales, Zona Norte, presentó las evidencias que llevaron a que un Juez de Control lo declarara culpable.

Además de la pena de prisión, deberá pagar 31 mil 200 pesos por concepto de reparación del daño psicológico hacia la menor afectada.