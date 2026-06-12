Dan 30 años de prisión a hombre que intentó quemar viva a su pareja en Ahome

Miguel Alberto “N” fue condenado a 30 años y 8 meses de prisión tras ser hallado culpable de feminicidio en grado de tentativa, tras agredir y quemar viva a su pareja en noviembre de 2024, en Ahome.
Los hechos por los que se le inculpan ocurrieron la madrugada del 2 de noviembre en el campo pesquero El Colorado, cuando, según la Fiscalía General del Estado, Miguel Albero trasladó a la víctima a un domicilio, en el cual la amenazó con un objeto punzocortante y posteriormente le prendió fuego.
Tras el reporte del intento de feminicidio, el hombre fue detenido el 8 de noviembre y puesto ante un Juez al día siguiente.
La víctima, identificada como Gloria de, 39 años de edad, presentó quemaduras en el 30 por ciento de su cuerpo y fue trasladada al Hospital General de Los Mochis.
Tras solicitud del Ministerio Público Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Zona, la autoridad judicial condenó también a Miguel Alberto a una multa por 107 mil 786 pesos, y el pago de la reparación del daño moral por la cantidad de 108 mil 570 pesos.