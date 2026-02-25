Dan 35 años de prisión y multa de $5 millones a un hombre por secuestro de una menor en 2008, en Culiacán

Por el delito de secuestro agravado contra una menor de edad, un Juez en Culiacán condenó a Fernando “N” a 35 años de prisión, así como el pago de más de 5 millones de pesos de reparación del daño.

En total, las indemnizaciones ascienden a los 5 millones 31 mil 925 pesos, desglosados en 4 millones 975 mil pesos de daño material, 49 mil 500 pesos por daño moral, y 7 mil 425 pesos como multa.

Este sujeto, según la agencia ministerial, formaba parte de una célula delictiva, de la cual han sido detenidos seis integrantes.

Por el rescate de la menor, exigieron 20 millones de pesos a la familia de la víctima, y tras negociar, recibieron 7 millones de pesos para entregarla.

A través de la Unidad Especializada Antisecuestros (UEA), la Fiscalía General del Estado acusó al hombre, de 64 años de edad, de participar en la privación ilegal de la libertad y cautiverio de la joven, en enero del 2008.

Según la versión de autoridades, la mantuvieron raptada por 7 meses en un domicilio, donde elementos de la UEA localizaron un subterráneo en las recámaras de la parte posterior de la vivienda, donde la menor fue mantenida oculta.