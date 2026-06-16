Dan 37 años de prisión a hombre por asesinato de un menor en 2022, en Ahome

Juan Carlos “N” fue sentenciado a 37 años de prisión y pago de indemnizaciones por más de 736 mil pesos, tras ser hallado culpable del asesinato de un menor de edad en el año 2022, en Los Mochis, Ahome.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, el ahora culpable atacó a la víctima con un “mecanismo contuso”, en referencia a heridas por golpes que presentó el menor, de dos años de edad.

El crimen ocurrió el 12 de septiembre de 2022, y el menor fue hallado sin vida en el fraccionamiento La Memoria.

Juan Carlos fue declarado culpable por el delito de homicidio calificado cometido con ventaja y crueldad, en perjuicio de una persona menor de edad, por lo que le dieron 37 años, 4 meses y 24 días de prisión.

Además de eso, fue condenado al pago de más de 736 mil pesos en indemnizaciones, distribuidos en el pago por daño material de 481 mil 100 pesos, gastos funerarios por 10 mil 372 pesos, daño moral por 240 mil 550 pesos y tratamiento psicológico equivalentes a 31 mil 200.