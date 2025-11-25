Dan 40 años de prisión a Rolando por feminicidio dentro de un consultorio dental en Culiacán

Una Jueza de Control declaró culpable a Rolando “N” por el feminicidio de Ana Silvia, de 30 años de edad, cometido el pasado 7 de octubre del 2024, dentro de un consultorio dental en Culiacán.

Este 25 de noviembre se realizó la audiencia en que el ahora sentenciado recibió una condena de 40 años de prisión, además que deberá pagar una multa de 54 mil 285 pesos, más una reparación del daño por tres millones 456 mil 866 pesos.

La Fiscalía General del Estado, mediante la Agencia Especializada en Violencia contra las Mujeres, Trata de Personas y Grupos en Situación de Vulnerabilidad, señaló que Rolando utilizó un arma blanca para atacar a la mujer, quien fue su pareja sentimental años antes del crimen.

Según se reportó al momento del ataque, el hombre llegó hasta el consultorio y sostuvo una discusión con la víctima antes de agredirla.

Tras herirla, se informó que fue él mismo quien llamó a los servicios de emergencias, pero cuando llegaron la mujer no contaba con signos vitales.

Los hechos ocurrieron dentro de un consultorio en la segunda planta de una pequeña plaza comercial localizada en la colonia Rincón del Humaya, al norte de la capital sinaloense.