Dan 40 años de prisión a un hombre por feminicidio de su pareja en Sinaloa municipio

José “N” fue sentenciado a 40 años de prisión por un Juez de Control, tras declararlo responsable del feminicidio de su concubina en 2023, en Sinaloa municipio.

Los hechos, de acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado, ocurrieron el 29 de mayo de 2023, cuando el responsable disparó contra su pareja dentro de un vehículo en la localidad Alfonso G. Calderón, provocándole la muerte.

A través de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito, el 1 de junio de 2025 fue aprehendido, presentado ante un juez y vinculado a proceso.

En audiencia se acordó el procedimiento abreviado, con lo que el sujeto fue sentenciado a 40 años de prisión, así como el pago de una multa por 51 mil 870 pesos.

Aunado a ello, se le fincó una sanción de un millón 49 mil 646 pesos por indemnización y gastos funerarios, además de 18 mil pesos por la reparación del daño psicológico. En total, la reparación del daño asciende a más de un millón 067 mil pesos.